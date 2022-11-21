Во Франции потребовали прекратить вооружать Зеленского

Политик и лидер партии «Патриоты» Филиппо Флориан считает, что продолжение финансирования и вооружения украинского президента «может очень плохо закончиться».

Во Франции политик и лидер партии «Патриоты» Филиппо Флориан заявил, что необходимо прекратить поддержку Украины. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter, сообщил Life .

Флориан считает, что продолжение финансирования и вооружения украинского президента «может очень плохо закончиться».

«После распространения небылиц о русской ракете в Польше Зеленский предпринял новую попытку спровоцировать тотальную войну. Мы должны его остановить», — написал политик.