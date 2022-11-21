В Волгоградской области подросток умер после самопроизвольного выстрела ружья в грудь

Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

В Волгоградской области подросток умер после самопроизвольного выстрела ружья в грудь. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Инцидент произошел 19 ноября. Утром 16-летний подросток со своим 35-летним дядей и младшим братом отправился на охоту в Среднеахтубинский район.

Во время охоты мужчина выстрелил из ружья по дикой птице и положил оружие между передними сиденьями прикладом вниз к ногам переднего пассажира. Дуло ружья оказалось направлено на заднее сиденье, где находился подросток. В какой-то момент ружье выстрелило в грудь мальчика. Его доставили в больницу, где он умер, несмотря на реанимационные мероприятия.

Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).