В США заявили, что Зеленский загнал НАТО в ловушку

The American Conservative пишет, что лидеры альянса становятся менее свободными из-за расширения. Кроме того, США становится труднее действовать в своих интересах.

НАТО попало в ловушку из-за преднамеренной дезинформации Вашингтона" со стороны Владимира Зеленского и Польши после недавнего инцидента с падением украинской ракеты на ее территории. Об этом пишет The American Conservative .

В материале отмечается, что эпизод дает возможность обдумать и пересмотреть «некоторые обязательства альянса и риск возникновения новых витков на спирали эскалации».

«В следующий раз миру может повезти не так сильно», — говорится в статье.

Издание отметило, что лидеры альянса становятся менее свободными из-за расширения. Кроме того, США становится труднее действовать в своих интересах.

Поясняется, что Вашингтон вынужден рисковать собственной безопасностью ради защиты восточноевропейских союзников, которые «страстно стремятся к тотальной войне» с Россией.