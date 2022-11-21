В Скопинском районе пропал 48-летний мужчина

Мужчина пропал в селе Вердерево Скопинского района.

В Рязанской области пропал 48-летний Рафис Мансуров. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд «Мещера».

Мужчина пропал в селе Вердерево Скопинского района. С 14 ноября о нем ничего неизвестно.