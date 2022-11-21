В Скопинском районе пропал 48-летний мужчина
Мужчина пропал в селе Вердерево Скопинского района.
В Рязанской области пропал 48-летний Рафис Мансуров. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд «Мещера».
Мужчина пропал в селе Вердерево Скопинского района. С 14 ноября о нем ничего неизвестно.
Приметы: рост 170-175 см, волосы темные, короткая стрижка, худощавое телосложение, овальное лицо. Одежда: черная шапка, темная куртка. Всех, кому известна информация о мужчине, попросили обращаться по номерам телефона: