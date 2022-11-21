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В Скопинском районе пропал 48-летний мужчина
Мужчина пропал в селе Вердерево Скопинского района.

В Рязанской области пропал 48-летний Рафис Мансуров. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд «Мещера».

Мужчина пропал в селе Вердерево Скопинского района. С 14 ноября о нем ничего неизвестно.

Приметы: рост 170-175 см, волосы темные, короткая стрижка, худощавое телосложение, овальное лицо. Одежда: черная шапка, темная куртка. Всех, кому известна информация о мужчине, попросили обращаться по номерам телефона: +7 (920) 980-21-71, +7 (4912)51-21-71 (дежурный отряда), 112 (полиция).