В Рязани задержали вора во время продажи краденых духов

В Рязани полицейские задержали 40-летнего мужчину во время продажи краденых духов.

Как сообщили в УМВД по Рязанской области, мужчина украл косметику на десять тысяч рублей в своем родном городе Михайлове.

В полицию обратился руководитель директор магазина по продаже бытовой химии и косметики. Утром мужчина заметил, что одна из дверей здания магазина взломана. Выяснилось, что из торгового зала пропали флаконы с духами и другая косметика.

Полицейские начали розыск подозреваемого и выяснили, что он рано утром уехал в город Рязань. Там его нашли около одного из рынков, с которого поступила информация о продаже с рук флаконов духов. Злоумышленника задержали.

По предварительной информации, мужчина употреблял наркотики и деньги ему были нужны для покупки очередной дозы.

Злоумышленнику может грозить до пяти лет лишения свободы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.