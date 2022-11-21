В Рязани задержали вора во время продажи краденых духов

В Рязани полицейские задержали 40-летнего мужчину во время продажи краденых духов.
Как
В полицию обратился руководитель директор магазина по продаже бытовой химии и косметики. Утром мужчина заметил, что одна из дверей здания магазина взломана. Выяснилось, что из торгового зала пропали флаконы с духами и другая косметика.
Полицейские начали розыск подозреваемого и выяснили, что он рано утром уехал в город Рязань. Там его нашли около одного из рынков, с которого поступила информация о продаже с рук флаконов духов. Злоумышленника задержали.
По предварительной информации, мужчина употреблял наркотики и деньги ему были нужны для покупки очередной дозы.
Злоумышленнику может грозить до пяти лет лишения свободы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.