Умерла актриса сериала «Сверхъестественное» Никки Эйкокс

Американская актриса Никки Эйкокс умерла 16 ноября в возрасте 47 лет.

Умерла актриса сериала «Сверхъестественное» Никки Эйкокс. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на портал People.

Американская актриса Никки Эйкокс умерла 16 ноября в возрасте 47 лет. Причина ее смерти не разглашается.

Сообщается, что в марте 2021 года ей диагностировали лейкемию, женщина перенесла несколько курсов химиотерапии.

Актриса наиболее известна по ролям в таких сериалах как «Темный ангел», «C.S.I.: Место преступления», «Сверхъестественное».