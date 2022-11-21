Умерла актриса сериала «Сверхъестественное» Никки Эйкокс
Американская актриса Никки Эйкокс умерла 16 ноября в возрасте 47 лет.
Умерла актриса сериала «Сверхъестественное» Никки Эйкокс. Об этом пишет
Американская актриса Никки Эйкокс умерла 16 ноября в возрасте 47 лет. Причина ее смерти не разглашается.
Сообщается, что в марте 2021 года ей диагностировали лейкемию, женщина перенесла несколько курсов химиотерапии.
Актриса наиболее известна по ролям в таких сериалах как «Темный ангел», «C.S.I.: Место преступления», «Сверхъестественное».