С первого марта россияне смогут пересчитать плату за вывоз мусора в случае отпуска

С первого марта россияне смогут пересчитать плату за вывоз мусора в случае отпуска.

Премьер- министр Р. Ф. Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому россияне могут сделать перерасчет платы за вывоз мусора при временном отсутствии в жилом помещении, пишет РИА Новости «Недвижимость».

"Благодаря внесенным изменениям возможность перерасчета платы за вывоз отходов получат как жители домов, где тарифы на эту услугу рассчитываются исходя из числа прописанных, так и домов, где для расчета учитывается площадь жилых помещений", — указывается на сайте правительства страны.

Перерасчет могут получить жильцы, отсуттвовашие в жилом помещении более пяти календарных дней, например, из-за отпуска или командировки. Для пересмотра платы за вывоз отходов им понадобится написать заявление в управляющую компанию и предоставить документы, подтверждающие отъезд. Например, туристические путевки или авиабилеты, отмечается в сообщении.

Отмечается, что порядок начнет действовать с 1 марта 2023 года.