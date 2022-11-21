Рязанский приборный завод продемонстрировал медицинскую продукцию для стоматологии в Самаре

Государственный Рязанский приборный завод (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации Ростех) принял участие в 25-й межрегиональной специализированной выставке-форуме «Дентал-Экспо. Самара. 2022».

Государственный Рязанский приборный завод (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации Ростех) принял участие в 25-й межрегиональной специализированной выставке-форуме «Дентал-Экспо. Самара. 2022».

Экспозицию завода составили: камера ультрафиолетовая, воздушный и паровой стерилизаторы, термостат суховоздушный, устройство термосваривающее, медицинская мебель.

Ультрафиолетовые камеры, представленные на стенде, применяются для хранения стерильных изделий и инструментов перед применением. Бактерицидная среда позволяет в течение длительного времени (до семи суток) поддерживать чистоту обработанного медицинского инвентаря.

Вниманию посетителей были представлены стерилизаторы для обеззараживания стоматологических инструментов, в том числе сложных наконечников, термостойких шприцев, игл, стеклянной посуды.

Кроме того, в выставочную экспозицию вошел термостатат воздушный. В стоматологических зуботехнических лабораториях он используется для поддержания определенной температуры в течение длительного времени для размягчения ортодонтического воска.

Термосваривающее устройство роторного типа производства АО «ГРПЗ» применяется для упаковки инструментов с целью дальнейшей стерилизации и качественного хранения.

На стенде также был представлен набор медицинской мебели. Специально разработанные типовые столы-тумбы предназначены для стоматологических кабинетов. Изготовлены из высококачественной стали с порошковым покрытием, корпуса не имеют острых углов. Ящики установлены на роликовых направляющих для бесшумного открывания и закрывания.

Специалисты предприятия ознакомили посетителей выставки с медицинским оборудованием, ответили на интересующие вопросы, предоставили актуальную информацию по изделиям.

«Дентал-Экспо. Самара» — главная выставка по стоматологии в Приволжском федеральном округе. Мероприятие проходит при активной поддержке министерства здравоохранения Самарской области, Стоматологической ассоциации России и Стоматологической ассоциации Самарской области.

Проект востребован среди специалистов стоматологической отрасли. Теоретическая и практическая части мероприятия включили в себя проведение семинаров и мастер-классов, которые позволили стоматологам и работникам отрасли получить новые знания и навыки от ведущих специалистов.