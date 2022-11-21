Российский союз производителей иван-чая планирует купить компанию брендов Lipton и Brooke Bond

Главная цель сделки — сохранение профессиональной команды и фасовочных мощностей.

Российский союз производителей иван-чая планирует купить компанию брендов Lipton и Brooke Bond. Об этом РИА Новости сообщил председатель союза Александр Хлынов.

Хлынов сообщил, что чай торговой марки Lipton занимал 7% российского рынка. Производители иван-чая ведут переговоры о покупке российского подразделения компании Ekaterrа, которая также занималась производством и дистрибуцией чая Brooke Bond.

По его словам, главная цель сделки — сохранение профессиональной команды и фасовочных мощностей.

«Таким образом решится вопрос сбыта для наших производителей иван-чая», — пояснил глава союза.

Ранее сообщалось, что чайная компания Ekaterra прекратит свою работу на территории России.