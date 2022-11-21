На Wildberries завели административное дело за продажу поддельных товаров Adidas

Маркетплейсу грозит штраф в размере пятикратной стоимости товаров с конфискацией.

На Wildberries завели административное дело за продажу поддельных товаров Adidas. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Оперативники провели контрольную закупку одежды немецкого бренда и отправили на экспертизу. Оказалось, что весь ассортимент был поддельным. На товары также жаловались покупатели. Они отмечали кривые швы, следы от клея и плохой запах.

Также выяснилось, что, если у продавцов не было документов, Wildberries выкупал продукцию и продавал ее от своего имени по завышенной цене: из 850 представленных пар кроссовок Adidas на маркетплейсе 650 были от WB.

Вместе с этим оперативники нашли у продавцов несколько складов с контрафактным товаром.

На Wildberries возбудили административные дела по статьям «Незаконное предпринимательство» и «Незаконное использование средств индивидуализации товаров». Маркетплейсу грозит штраф в размере пятикратной стоимости товаров с конфискацией.

Ранее в Минпромторге Wildberries назвали каналом сбыта контрафакта.