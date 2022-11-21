На Купянском направлении сорвали попытку наступления ВСУ

В Минобороны сообщили, что при попытке атаки ВСУ на Купянском направлении уничтожено более 35 боевиков.

Российская армия сорвала попытку украинского наступления на Купянском направлении, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение Минобороны.

«На Купянском направлении упреждающим огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем по районам сосредоточения живой силы ВСУ сорвана попытка противника атаковать в направлении населенного пункта Куземовка Луганской Народной Республики. Уничтожено более 35 украинских военнослужащих, два бронеавтомобиля и четыре пикапа», — говорится в сводке.

В военном ведомстве рассказали также, что ВСУ пытались контратаковать на Южнодонецком направлении, чтобы восстановить утраченное положение в районах Новомихайловки, Владимировки и Павловки, но были остановлены и отброшены на исходные позиции. Здесь украинские подразделения потеряли более 70 человек, один танк, две БМП, пять бронемашин и столько же автомобилей.

Еще одну попытку наступления украинская армия предприняла на Краснолиманском направлении, в районе Голиково и Червонопоповки. Подразделения ВСУ были рассеяны огнем артиллерии: они потеряли более 20 военнослужащих, три БМП и одну бронированную машину.