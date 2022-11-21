На Купянском направлении сорвали попытку наступления ВСУ

В Минобороны сообщили, что при попытке атаки ВСУ на Купянском направлении уничтожено более 35 боевиков.
Российская армия сорвала попытку украинского наступления на Купянском направлении,
«На Купянском направлении упреждающим огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем по районам сосредоточения живой силы ВСУ сорвана попытка противника атаковать в направлении населенного пункта Куземовка Луганской Народной Республики. Уничтожено более 35 украинских военнослужащих, два бронеавтомобиля и четыре пикапа», — говорится в сводке.
В военном ведомстве рассказали также, что ВСУ пытались контратаковать на Южнодонецком направлении, чтобы восстановить утраченное положение в районах Новомихайловки, Владимировки и Павловки, но были остановлены и отброшены на исходные позиции. Здесь украинские подразделения потеряли более 70 человек, один танк, две БМП, пять бронемашин и столько же автомобилей.
Еще одну попытку наступления украинская армия предприняла на Краснолиманском направлении, в районе Голиково и Червонопоповки. Подразделения ВСУ были рассеяны огнем артиллерии: они потеряли более 20 военнослужащих, три БМП и одну бронированную машину.