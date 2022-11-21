Минцифры сформирует дополнительный список на отсрочку от осеннего призыва

Несмотря на окончание приема заявок на отсрочку от службы, в министерстве продолжают получать запросы с просьбой предоставить отсрочку сотрудникам, соответствующим критериям.

Минцифры России сформирует дополнительный список на отсрочку для IТ-специалистов от осеннего призыва и направит его в Минобороны. Об этом сообщило ведомство в Telegram-канале.

В сообщении отметили, что несмотря на окончание приема заявок на отсрочку от службы, в министерстве продолжают получать запросы с просьбой предоставить отсрочку сотрудникам, соответствующим критериям.

Минцифры сформирует дополнительный список, который предоставят Минобороны.

«Окончательное решение по отсрочке остается за ними», — говорится в сообщении.