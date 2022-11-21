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Центробанк предупредил о новой схеме мошенничества

Мошенники стали обзванивать россиян с легендой о массовой утечке данных и под эти предлогом спрашивают данные платежных карт у жертв, чтобы похитить деньги. Об этом передает РИА Новости.

Злоумышленники под видом сотрудников правоохранительных органов звонят гражданам и сообщают, что по поручению Центробанка расследуют дело об утечке банковских данных.

Мошенник под таким предлогом спрашивает у человека банковские сведения, чтобы «сверить» информацию с «украденной» базой данных. Далее у человека спрашивают, в каком банке он обслуживается, просят данные карты, в том числе трехзначный код на ее оборотной стороне.

Мошенники в некоторых случаях отправляют в мессенджер или на электронную почту фото поддельного документа «о проведении оперативно-розыскных мероприятий».

Банк России напомнил, что сотрудники банков и правоохранительные органы не запрашивают данные карт. Также регулятор добавил, что ЦБ и правоохранительные органы не направляют фото удостоверений или какие-либо другие документы.