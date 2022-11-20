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Вице-премьер Украины пообещала изучить видео с убийством пленных россиян
Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что видео с убийством сдавшихся в плен военных в российской форме будет будет изучено.

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что видео с убийством сдавшихся в плен военных в российской форме будет будет изучено. При этом она считает «очень маловероятным», что видео содержит кадры убийства сдавшихся в плен россиян.

«Конечно, украинские власти проведут расследование этого видео», — заявила Стефанишина. Ее слова приводит CNBC.

Стефанишина считает, что украинская сторона «абсолютно не заинтересована в чьей-либо казни».

«Каждый потенциальный казненный российский солдат — это какой-то украинец, которого нельзя обменять, поэтому тут нет логики», — заявила она.

Ранее в Минобороны заявили о расстреле десяти сдавшихся в плен российских солдат украинскими военными, видео были опубликованы в Telegram-каналах. На одном из них видны тела военных, которые без движения лежат в крови на земле во дворе дома. На втором около десяти солдат ложатся лицом в землю по приказу людей в украинской форме. Человек с оружием начинает стрелять.

Члены Совета по правам человека при президенте России призвали разобраться в инциденте. Управление по правам человека ООН изучает видео.