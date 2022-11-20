В Рязанской области 21 ноября ожидается гололедица и до 0 градусов

В Рязанской области в понедельник, 21 ноября, будет облачно, преимущественно без осадков, на дорогах гололедица. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.