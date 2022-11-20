В Рязанской области 21 ноября ожидается гололедица и до 0 градусов
В Рязанской области в понедельник, 21 ноября, будет облачно, преимущественно без осадков, на дорогах гололедица. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.
В Рязанской области в понедельник, 21 ноября, будет облачно, преимущественно без осадков, на дорогах гололедица. Прогноз погоды опубликован на
Ветер ночью переменный, 2-7 м/с, днем северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха по области ночью составит −8…−3 градусов, днем −5…−0 градусов.