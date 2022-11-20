В Рязани заметили зловонные выбросы в реку Павловку

Рязанцы рассказали о неизвестной зловонной жидкости, загрязняющей реку Павловку. Фото опубликовали «Рязанские новости».

Рязанцы рассказали о неизвестной зловонной жидкости, загрязняющей реку Павловку. Фото опубликовали « Рязанские новости ».

По словам очевидца, на пешеходном мосту в воду неизвестные сливают неизвестную зловонную жидкость.

По информации рязанца, кадры сделаны в субботу, 19 ноября. Жидкость рыжего цвета сливают второй день, она источает неприятный запах.