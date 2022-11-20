В Рязани заметили зловонные выбросы в реку Павловку
Рязанцы рассказали о неизвестной зловонной жидкости, загрязняющей реку Павловку. Фото опубликовали «Рязанские новости».
Рязанцы рассказали о неизвестной зловонной жидкости, загрязняющей реку Павловку. Фото опубликовали «
По словам очевидца, на пешеходном мосту в воду неизвестные сливают неизвестную зловонную жидкость.
По информации рязанца, кадры сделаны в субботу, 19 ноября. Жидкость рыжего цвета сливают второй день, она источает неприятный запах.