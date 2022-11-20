В России участились случаи мошенничества с заменой счетчиков воды

В России мошенники стали чаще навязывать россиянам замену исправных счетчиков воды. Об этом рассказал в интервью радио Sputnik юрист, председатель Московского жилищного союза Константин Крохин.

В России мошенники стали чаще навязывать россиянам замену исправных счетчиков воды. Об этом рассказал в интервью радио Sputnik юрист, председатель Московского жилищного союза Константин Крохин.

По его словам, в Московский жилищный союз жалуется множество людей, пострадавших от мошенников, которые выдают себя за уполномоченных проводить поверку приборов учета воды. Самый распространенный способ злоумышленников — вывести счетчик из строя и убедить владельца его заменить.

«Мы фиксируем вал обращений от людей, которые стали жертвами мошенников. В большинстве случаев это связано с навязыванием замены счетчиков расхода воды вместо обычной поверки. Схема выглядит так: мошенник приходит к человеку, чтобы якобы провести поверку счетчика, а вместо этого делает так, что прибор перестает работать, например, намагничивает его», — рассказал юрист.

Он отметил, что в результате жилец платит 500-700 рублей за поверку, а порой еще 5000 рублей за замену каждого счетчика, тогда как дома могут быть установлены два—четыре счетчика.

При этом настоящая УК может расценить повреждение пломбы на счетчике как свидетельство бесконтрольного потребления воды.

«Когда якобы мастера снимают счетчики для замены, они снимают и пломбы, которые не имеют права трогать. Тем самым мошенники подводят граждан под безучетное потребление воды. Когда факт, что счетчик работает без пломбы, будет выявлен настоящей управляющей компанией, тогда человеку могут дополнительно начислить от 50 до 100 тысяч рублей задолженности по воде», — предупредил Крохин.

Лучше игнорировать предложение услуг по поверке счетчиков в рекламе или от неизвестных. Следует обратиться в свою управляющую компанию и узнать, наступило ли время поверки счетчиков и кто имеет право осуществлять поверку приборов.