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В приюте под Брянском заживо сгорели 52 животных
Кошки и собаки погибли при пожаре в приюте под Брянском. Инцидент произошел в субботу, 19 ноября, в дачном поселке у деревни Глаженка, сообщили волонтеры группы «Подари надежду!» в соцсетях.

Кошки и собаки погибли при пожаре в приюте под Брянском. Инцидент произошел в субботу, 19 ноября, в дачном поселке у деревни Глаженка, сообщили волонтеры группы «Подари надежду!» в соцсетях.

Владельцы приюта уверены, что здание подожгли. Погибли 52 питомца, которые не смогли выбраться из вольеров и сгорели заживо. Выжили собаки, которые были на улице.

По словам местных, хозяин приюта помогал бездомным животным в своем доме.

«Так же немаловажен тот факт, что Геннадию не единожды угрожали!.. Погибли ни в чем не повинные животные, которых Геннадий лечил и вытаскивал „с того света“», — отметили волонтеры.

По их словам, огонь начал распространяться от входной двери дома, где не было горючих материалов или проводки.

Местные отметили, что животные были домашними и ухоженными, а собаки не создавали шума.

По словам очевидца, экстренные службы подтвердили факт поджога. Проведут проверку.