В Белгородской области женщину ранило в результате обстрела
В результате обстрела села Нижний Ольшанец Белгородской области есть одна пострадавшая. Женщина получила осколочные ранения нижних конечностей. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
В результате обстрела села Нижний Ольшанец Белгородской области есть одна пострадавшая. Женщина получила осколочные ранения нижних конечностей. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Бригады скорой медицинской помощи выехали на место. Есть повреждения в 6 частных домовладениях. Глава района Владимир Перцев и оперативные службы продолжают подомовой обход территории», — сообщил Гладков.