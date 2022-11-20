В Белгородской области женщину ранило в результате обстрела

В результате обстрела села Нижний Ольшанец Белгородской области есть одна пострадавшая. Женщина получила осколочные ранения нижних конечностей. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.