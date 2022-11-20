Спасение провалившейся под лед девушки в Марий Эл попало на видео

В интернете появились кадры спасения девушки, провалившейся под лед на реке в Марий Эл. По предварительным данным, инцидент произошел в акватории реки Малая Кокшага в субботу, 19 ноября, сообщает РЕН ТВ.

В интернете появились кадры спасения девушки, провалившейся под лед на реке в Марий Эл. По предварительным данным, инцидент произошел в акватории реки Малая Кокшага в субботу, 19 ноября, сообщает РЕН ТВ.

Пострадавшая находилась в полузамерзшей реке и не подавала признаков жизни. Один из спасателей доплыл до нее между льдин и смог вытащить ее на берег. По предварительной информации, девушка осталась жива. Как она оказалась в воде, пока неизвестно.

Устанавливаются обстоятельства случиышегося.

Спасатели напоминают, что слой льда на водоемах еще очень тонкий и выходить на него нельзя.