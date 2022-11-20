Следователи начали проверку после гибели женщины во время пожара в Рязани

Следственный комитет начал доследственную проверку после гибели женщины на пожаре в доме на Шоссейном переулке в Рязани. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР в воскресенье, 20 ноября.

Следственный комитет начал доследственную проверку после гибели женщины на пожаре в доме на Шоссейном переулке в Рязани. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР в воскресенье, 20 ноября. Проведение проверки организовал Железнодорожный МСО.

Напомним, в субботу, 19 ноября во время пожара в частном доме на Шоссейном переулке в Рязани обнаружили тело женщины. Мужчину удалось спасти, его госпитализировали.

Опубликовано видео с места ЧП.