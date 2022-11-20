Рязанская область попадет в полосу ледяных дождей

Во вторник, 22 ноября, через Рязанскую область пройдет полоса ледяных дождей. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

Во вторник, 22 ноября, через Рязанскую область пройдет полоса ледяных дождей. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

По словам специалиста, во вторник узкая полоса ледяных дождей пройдет через Московскую, Смоленскую, Калужскую, Тульскую, Рязанскую, Владимирскую и ряд других областей, толщина составит от полмиллиметра до 10 мм.

«В Москве ледяной дождь и крупа начнутся где-то с 9 утра вторника и продолжатся до полудня, дороги и тротуары покроются льдом толщиной до 6 мм», — отметил синоптик.

В этих погодных условиях стоит быть особенно осторожными за рулем, так как длина тормозного пути увеличивается в три раза на ледяной дороге, предостерег Тишковец.