Пенсионерка из Шацкого района связала 150 пар носков для мобилизованных

91-летняя жительница села Лесное Ялтуново Щацкого района связала 150 пар шерстяных носков для мобилизованных. Об этом сообщается на сайте ИД «Пресса».

91-летняя жительница села Лесное Ялтуново Щацкого района связала 150 пар шерстяных носков для мобилизованных. Об этом сообщается на сайте ИД «Пресса».

Тамара Дмитриевна Чадина —ветеран труда, труженица тыла в годы Великой Отечественной войны.

«Тамара Дмитриевна — одна из старейших и опытных мастериц, 150 пар носков она связала с сентября по ноябрь», — рассказала директор Шацкого МКЦ Светлана Ховрачева.

К Тамаре Дмитриевне присоединились другие женщины-вязальщицы: 86-летняя Александра Алексеевна Нестерова из села Токарево связала и отправила на пункт помощи мобилизованным, который организован в Шацком МКЦ, более 50 пар носков. Во всех изделиях вложена записка: «От бабы Шуры».