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На Сахалине начали демонтировать подъезд взорвавшегося дома
В поселке Тымовском, где взорвался газ в доме, приняли решение срочно демонтировать обрушившийся подъезд. Об этом сообщил губернатор Валерий Лимаренко в Telegram-канале.

В поселке Тымовском, где взорвался газ в доме, приняли решение срочно демонтировать обрушившийся подъезд. Об этом сообщил губернатор Валерий Лимаренко в Telegram-канале.

Решение принято, чтобы не произошли дальнейшие разрушения, написал глава региона. По его словам, при заключении экспертов о том, что проживание в остальных подъездах безопасно, в доме пройдет капитальный ремонт.

Территория дома на улице Библиотечной, 6а, где произошло ЧП, сейчас огорожена, выставлены два поста полиции. На месте работают специалисты Фонда капитального ремонта и строительной лаборатории.

Напомним, в субботу, 19 ноября, МЧС России сообщило, что в жилом пятиэтажном доме в Тымовском, по предварительным данным, взорвался бытовой газ, обрушились этажи с пятого по первый.

Местные власти заявили, что дом не был газифицирован. Предварительной причиной случившегося назвали неправильное хранение и эксплуатацию баллонов с бытовым газом.

По последним данным, ЧП унесло жизни девятерых человек, среди погибших четыре ребенка. Еще один человек пока считается пропавшим. В Тымовском 20 ноября объявлен траур.