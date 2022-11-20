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На месте сгоревшего склада цветов в Москве нашли двоих погибших
Пожарные обнаружили два тела на месте сгоревшего склада цветов в центре Москвы. Об этом сообщили РИА Новости экстренные службы.

Пожарные обнаружили два тела на месте сгоревшего склада цветов в центре Москвы. Об этом сообщили РИА Новости экстренные службы.

Личности погибших устанавливаются. Пожарные разбирают завалы.

Напомним, в Москве в воскресенье, 20 ноября, загорелся цветочный склад на Комсомольской площади. Пожарным удалось спасти 7 человек, которые были заблокированы в районе цветочной оранжереи. Площадь пожара достигла 2,5 тысячи кв. м. В тушении задействовали 80 спасателей, 20 единиц техники, а также три вертолета Ка-32 МАЦ и пожарный поезд.

СК выясняет причины произошедшего.