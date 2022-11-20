Момент взрыва в пятиэтажке на Сахалине попал на видео

Появилось видео момента взрыва и обрушения пятиэтажного дома в поселке Тымовском на Сахалине. Его опубликовали в соцсетях.

Появилось видео момента взрыва и обрушения пятиэтажного дома в поселке Тымовском на Сахалине. Его опубликовали в соцсетях.

Напомним, в субботу, 19 ноября, МЧС России сообщило, что в жилом пятиэтажном доме в Тымовском, по предварительным данным, взорвался бытовой газ, обрушились этажи с пятого по первый.

Местные власти заявили, что дом не был газифицирован. Предварительной причиной случившегося назвали неправильное хранение и эксплуатацию баллонов с бытовым газом.

По последним данным, ЧП унесло жизни девятерых человек, среди погибших четыре ребенка. Еще один человек пока считается пропавшим. В Тымовском 20 ноября объявлен траур.