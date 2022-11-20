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Минобороны: уничожен артдивизион ВСУ, обстреливавший Белгородскую область
В Минобороны сообщили, что Вооруженные силы РФ поразили артдивизион ВСУ в Харьковской области, который обстреливал жилые районы Белгородской области. Об этом сообщил генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В Минобороны сообщили, что Вооруженные силы РФ поразили артдивизион ВСУ в Харьковской области, который обстреливал жилые районы Белгородской области. Об этом сообщил генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В ходе контрбатарейной борьбы нанесено поражение артиллерийскому дивизиону 40-й артиллерийской бригады ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск и Гатище Харьковской области, который вел обстрелы жилых районов на территории Белгородской области. Уничтожено четыре артиллерийских системы М777 производства США и более десяти украинских военнослужащих», — заявил Конашенков на брифинге о ходе проведения СВО.

М777 — буксируемая гаубица калибра 155 мм, разработанная британской компанией BAE Systems и сменившая на вооружении Сухопутных войск США более тяжелые гаубицы М198. Дальность стрельбы М777 обычным снарядом составляет около 25 км, специальным — до 40 км.