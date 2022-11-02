Зеленский заявил, что не надо бояться ядерной войны

Напомним, в конце октября стало известно, что киевский режим готовит провокацию с применением «грязной бомбы».

Зеленский заявил, что не надо бояться ядерной войны. Об этом он сказал в интервью Чешскому телевидению, пишет РИА Новости.

Отвечая на вопрос, возможна ли ядерная война, президент Украины сказал, что «бояться этого не надо, бояться не надо Россию». Также от отметил, что не хочет давать оценку этому вопросу.

Напомним, в конце октября стало известно, что киевский режим готовит провокацию с применением «грязной бомбы».