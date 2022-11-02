Зеленский попросил Евросоюз помочь с восстановлением энергосистемы Украины

По его словам, около 40% энергосистемы Украины серьезно повреждены из-за воздушных атак со стороны России.

Зеленский попросил Евросоюз помочь с восстановлением энергосистемы Украины. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на The New York Times.

Президент Украины Владимир Зеленский попросил у ЕС помощи в восстановлении электросети страны в преддверии зимы. По словам Зеленского, около 40% энергосистемы Украины серьезно повреждены из-за воздушных атак со стороны России.

Как пишет издание, Зеленский открыто заявляет, что помощь Евросоюза недостаточная, а «энергетические проблемы идут рука об руку с финансовым кризисом и нехваткой оружия».

Сообщается также, что украинцам пришлось адаптироваться к новым условиям: жители Харькова стали заклеивать разбитые окна пластиковой пленкой, а в Киеве ежедневно в веерном режиме отключают свет и воду.

Напомним, в нескольких областях Украины отключили электричество после ударов по важным объектам. После этого президент Владимир Зеленский попросил украинцев тратить электричество сознательно.

Фото скриншот из видео