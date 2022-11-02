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В Госдуме заявили, что срочников смогут послать в приграничные с Украиной регионы
Участвовать в боевых действиях срочники не будут.

Призывников могут направить служить в соседние с зоной боевых действий регионы. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова.

По его словам, участвовать в боевых действиях срочники не будут.

«На территорию принятых в состав России субъектов они направляться не будут», — заявил Картаполов.

Политик объяснил, что решение Минобороны, принятое по решение президента, не позволяет отправить срочников в зону спецоперации. Картаполов добавил, что закончившие службу могут поступить на контракт, но только если «изъявят такое желание».

«Если желания нет, то никто им этого предлагать не будет, поскольку они отслужили свое», — сказал собеседник издания.

Адвокат Александр Передрук объяснил, что срочников могут направить для выполнения задач в условиях вооруженных конфликтов, но при прохождении службы в течении не менее четырех месяцев и после подготовки по военно-учетным специальностям. Юрист отметил, что слова президента и министра о том, что призывников не планируется отправлять на фронт, стоит рассматривать как приказы, поскольку согласно уставу службы в Вооруженных силах приказ может быть отдан в том числе устно.

«Мобилизация на военнослужащих-срочников вообще не распространяется — в силу прямого указания закона военнослужащий, проходящий службу, в случае объявления мобилизации продолжает нести службу, как и раньше», — сказал Передрук.