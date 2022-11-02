В Ярославской области мужчина пришел в школу с ножом и зарезал секретаря директора

В Рыбинске Ярославской области 41-летний Владимир Каюров пришел в школу № 43 и зарезал секретаря директора. Об этом сообщил Telegram-канал « 112 ».

Мужчина пришел «на разборки» с сожительницей, 39-летней Еленой Комазовой.

«Совместная жизнь разладилась из-за ревности и агрессии Владимира. На сей раз разговора опять не получилось. В ходе конфликта мужчина выхватил нож и убил Елену», — говорится в сообщении.

По информации Telegram-канала Mash , мужчина зашел в школу в 11 утра, он принес цветы.

«Вместе с сотрудниками пил чай, пока дети на отдыхе. Выходил с Еленой несколько раз покурить, потом они пошли за тортом. А когда вернулся в школу, устроил поножовщину. Случилось это примерно в 13:00», — отметили в посте.

Mash отметил, что мужчина сначала ранил замдиректора Елену Кустову, затем убил сожительницу, а потом ранил себя.

«112» сообщил, что завуч школы пыталась остановить мужчину, но получила ранение.Подозреваемого разыскивают. На месте работает следственно-оперативная группа.

Детей на момент произошедшего в школе не было, поскольку сейчас в образовательном учреждении каникулы.