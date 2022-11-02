В Рязанской области «Приора» врезалась в ограждение

Во вторник, 1 ноября, в Сасовском районе Lada Priora врезалась в бетонный блок. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло примерно в 6:40 на 415 километре трассы М5 «Урал». 59-летний житель Саратовской области на Lada Priora, двигаясь по ремонтному участку дороги, не убедился в безопасности движения и врезался в бетонный блок.

Пострадали водитель и 61-летняя пассажирка. Пострадавшим оказали медпомощь.

Проводится проверка.