В Рязанской области 600 человек направят на срочную службу в армию

В Рязанской области 600 человек направят на срочную службу в армию. Об этом сообщили в группе региона «ВКонтакте».

«На прохождение срочной службы в армию направят порядка 600 рязанцев. В этом году призыв пройдет в укороченные сроки: с 1 ноября по 31 декабря», — отметили в сообщении.

Военный комиссар региона Олег Серкез пояснил, что сроки призыва связаны с проведением мероприятий по частичной мобилизации.

«В остальном СВО никак не повлияет на организацию призывной кампании — она проходит в штатном режиме и находится на контроле у губернатора области», — говорится в сообщении.

Серкез подчеркнул, что солдаты-срочники направляться в зону боевых действий не будут. По его словам, рязанцы отправятся в войска Западного военного округа, Центрального военного округа, воздушно-десантные войска и военно-морской флот