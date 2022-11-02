В Рязанской области нашли 186 фальшивых банкнот

Каждая вторая фальшивая купюра была номиналом в 5 000 рублей.

В Рязанской области за девять месяцев 2022 года нашли 186 фальшивых банкнот. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения Банка России.

Каждая вторая фальшивая купюра была номиналом в 5 000 рублей. Также специалисты нашли 67 поддельных купюр номиналом 2 000 рублей, 25 купюр номиналом в 1 000 рублей, три пятисотрублевые и одну сторублевую банкноты. Помимо этого из обращения вывели одну пятирублевую монету.

С начала года в регионе нашли также три поддельных купюры иностранных государств — две банкноты номиналом 100 долларов США и одну — 100 евро.

«Потребителю надо быть начеку, вне зависимости от того, крупная банкнота в его руках или нет, ведь подделывают даже монеты. Нужно проверить не менее трех признаков подлинности — на ощупь, на просвет и под наклоном», — напомнила заместитель управляющего рязанским отделением Банка России Ольга Егорова.

Отмечается, что в целом количество поддельных банкнот снизилось на 23%.