В Рязанской области более 1 800 мобилизованных получили выплату в 100 тысяч рублей

Единовременная выплата положена призванным по частичной мобилизации по региональному закону. Соцподдержка назначается без заявления на основании информации от военного комиссариата области.

В Рязанской области более 1 800 мобилизованных получили выплату в 100 тысяч рублей. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

Единовременная выплата положена призванным по частичной мобилизации по региональному закону. Соцподдержка назначается без заявления на основании информации от военного комиссариата области.

Губернатор Павел Малков напомнил, что в Рязанской области меры соцподдержки мобилизованных и их семей будут расширятся. Сейчас это -бесплатная трехнедельная путевка в санаторий «Сосновый бор», приоритет зачисления детей в детские сады, бесплатное питание для детей мобилизованных в школах, частичное или полное освобождение студентов от оплаты обучения, отмена транспортного и земельного налога.

Также глава региона добавил, что за каждой семьей мобилизованных рязанцев закреплен куратор, который помогает решать возникающие проблемы.