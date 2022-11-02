В Рязани выставили на продажу здание в Торговом городке за 22 миллиона

Продается отдельно стоящее здание площадью 360 квадратных метров.

В Рязани здание в Торговом городке выставили на продажу за 22 миллиона рублей. Соответствующее объявление появилось на Avito.

В объявлении указано, что продается отдельно стоящее здание площадью 360 квадратных метров.

«На территории Торгового городка в данный момент ведется реконструкция (срок сдачи — 2022 год), впоследствии будет организована туристическая зона, что обеспечит высокий трафик», — говорится в описании к объекту.