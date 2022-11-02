В Рязани на видео попала кража игрушки из детского магазина

Один из «покупателей» сделал вид, что ему плохо и спрятал игрушку в куртке. Второй в это время отвлек продавца.

На видео попала кража игрушки из детского магазина «Егорка» в Рязани. Ролик опубликован на странице торгового заведения «ВКонтакте».

На записи можно заметить двух мужчин, которые выбирали игрушки. Как утверждают представители магазина, один из «покупателей» сделал вид, что ему плохо и спрятал игрушку в куртке. Второй в это время отвлек продавца, выбирая другу игрушку. Отмечается, что он пытался оплатить ее картой, на которой якобы не оказалось средств. После этого мужчины ушли, не оплатив товар.

«Наверно, можно хоть как-то понять человека, который выносит из магазина продукты, но выносить детские игрушки — это перебор. Как можно дарить детям краденые игрушки?» — говорится в подписи к видео.