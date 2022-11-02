В Рязань из Скопина санавиацией доставили мужчину с травмой головы

Накануне его обнаружили на асфальте в луже крови около магазина прохожие.

Во вторник, 1 ноября, в Рязань из Скопина санавиацией доставили мужчину с травмой головы. Об этом пишет сайт ИД «Пресса».

Накануне его обнаружили на асфальте в луже крови около магазина прохожие. Они вызвали скорую помощь, помогли мужчине подняться и попытались выяснить причины его травмы и самочувствие.

Позже выяснилось, что травма оказалась серьезной, мужчине может понадобиться операция.