В Рязань из Скопина санавиацией доставили мужчину с травмой головы
Накануне его обнаружили на асфальте в луже крови около магазина прохожие.
Во вторник, 1 ноября, в Рязань из Скопина санавиацией доставили мужчину с травмой головы. Об этом
Накануне его обнаружили на асфальте в луже крови около магазина прохожие. Они вызвали скорую помощь, помогли мужчине подняться и попытались выяснить причины его травмы и самочувствие.
Позже выяснилось, что травма оказалась серьезной, мужчине может понадобиться операция.