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В Новосибирской области поезд насмерть сбил 14-летнюю девочку
Подросток переходила железнодорожные пути в наушниках.

В Новосибирской области поезд насмерть сбил 14-летнюю девочку. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел во вторник, 1 ноября, в 17:45 около железнодорожной станции Обь.

Как пишет портал «Новосибирск Онлайн» погибшей было 14 лет. Очевидцы трагедии рассказали изданию, что девочка переходила железнодорожные пути не спеша и была в наушниках.

По словам очевидца, машинист начал подавать сигнал, но у девочки играла музыка в наушниках, поэтому поезд она не заметила.

«Она даже не повернула голову и не слышала гудок. Ее ударило на моих глазах», — поделилась женщина.

Очевидцы вызвали скорую помощь и полицию. Прокуратура проводит проверку.