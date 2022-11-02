В Новосибирской области поезд насмерть сбил 14-летнюю девочку
Подросток переходила железнодорожные пути в наушниках.
В Новосибирской области поезд насмерть сбил 14-летнюю девочку. Об этом
Инцидент произошел во вторник, 1 ноября, в 17:45 около железнодорожной станции Обь.
Как пишет портал «
По словам очевидца, машинист начал подавать сигнал, но у девочки играла музыка в наушниках, поэтому поезд она не заметила.
«Она даже не повернула голову и не слышала гудок. Ее ударило на моих глазах», — поделилась женщина.
Очевидцы вызвали скорую помощь и полицию. Прокуратура проводит проверку.