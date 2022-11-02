Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 02
Чтв, 03
Птн, 04
ЦБ USD 61.43 -0.19 02/11
ЦБ EUR 60.97 -0.15 02/11
Нал. USD 64.2 / 64.39 02/11 12:10
Нал. EUR 63 / 63.68 02/11 12:10
Новости
Мобилизация
Публикации
Что происходит?! Пять жутко мистических книг к Хэллоуину
Ко Дню всех святых 31 октября мы совместно с «Читай-гор...
28 октября 16:27
4 140
Сколько стоят рязанские новостройки и почему они дорожают
По итогам трех кварталов этого года Рязань вошла в пяте...
20 октября 14:21
13 629
В Рязанской области открыли современный центр Ростсельмаш
14 октября под Рязанью, на трассе М5 рядом с поселком Т...
18 октября 09:05
11 605
Как раньше проходила мобилизация в Рязани
Корреспондент РЗН. инфо изучил, как проходила мобилизац...
17 октября 12:20
14 864
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Новое
Вокруг Рязани: прогулки на лошадях
Вокруг Рязани: Бездорожье
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
В Новосибирской области охотник застрелил мужчину, приняв его за косулю
Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

В Новосибирской области охотник застрелил мужчину, приняв его за косулю. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Инцидент произошел вечером 29 октября около села Китерня Искитимского района.

46-летний охотник увидел в стороне промелькнувшую тень, принял ее за косулю и выстрелил из ружья. Позже выяснилось, что он попал в 40-летнего мужчину. От полученных ранений пострадавший умер на месте.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).