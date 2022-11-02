В Новосибирской области охотник застрелил мужчину, приняв его за косулю

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

В Новосибирской области охотник застрелил мужчину, приняв его за косулю. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Инцидент произошел вечером 29 октября около села Китерня Искитимского района.

46-летний охотник увидел в стороне промелькнувшую тень, принял ее за косулю и выстрелил из ружья. Позже выяснилось, что он попал в 40-летнего мужчину. От полученных ранений пострадавший умер на месте.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).