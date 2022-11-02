В Ермиши прошло заседание призывной комиссии

Все призывники прошли медкомиссию, кроме этого члены комиссии изучили их личностные и морально-деловые качества.

В Ермиши прошло заседание призывной комиссии. Об этом пишет сайт ИД «Пресса».

В среду, 2 ноября, в Ермишинской больнице работала призывная комиссия. Все призывники прошли медкомиссию, кроме этого члены комиссии изучили их личностные и морально-деловые качества.

Военный комиссар Сасова, Ермишинского, Кадомского, Сасовского и Пителинского районов Анатолий Котельников отметил, что все призывники явились на комиссию несмотря на сложную ситуацию. Тех, кому необходимо дополнительное обследование, направили в областную больницу.

«Надеемся, что плановое задание, установленное военным комиссариатом Рязанской области, в Ермишинском районе традиционно выполним», — подытожил Котельников.