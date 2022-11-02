В «Единой России» предложили ввести единоразовую выплату в 195 тысяч для мобилизованных россиян

Предложения изложены в письме к главе правительства Михаилу Мишустину.

Вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак предложил принять закон о выплате всем мобилизованным и добровольцам по 195 тысяч рублей. Об этом пишут « Ведомости ».

Турчак предложил установить единовременные выплаты в 195 тысяч рублей для мобилизованных и добровольцев, компенсировать банкам потерянные средства во время кредитных каникул призывников и предоставить бесплатное питание детям участников боевых действий. Предложения изложены в письме к главе правительства Михаилу Мишустину.

На данный момент решения о мерах соцподдержки принимают регионы. Для москвичей установили ежемесячную доплата в 50 тысяч рублей, в других регионах речь идет о единоразовых выплатах разного порядка.

Турчак предложил установить единоразовую выплату для мобилизованных и добровольцев. По его словам, мера поможет «достичь справедливости», то есть коснется уже уехавших в зону боевых действий.

Кроме того, собеседник издания предложил исключить начисление процентов на сумму основного долга по ипотечным и потребительским кредитам участников боевых действий в период кредитных каникул. На данный момент в течение льготного периода на размер основного долга ежемесячно начисляются проценты по ставке, равной 2/3 от рассчитанного ЦБ среднерыночного значения. Турчак считает, что средства нужно компенсировать из федерального бюджета.

Также на согласиовании в правительстве находится проект о бесплатном питании для учащихся детей участвующих в военной операции и погибших в зоне боевых действий.

Напомним, в Рязанской области мобилизованные получают единоразовую выплату в размере 100 тысяч рублей.