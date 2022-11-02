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С одним из резидентов индустриального парка «Рязанский» разорвут соглашение

С резидентом индустриального парка «Рязанский» «Нью Бридж Восток» разорвут соглашение. Об этом во вторник, 1 ноября, региональный зампредправительства Артем Никитин рассказал на рабочей встрече с инвесторами в «Точке кипения».

По словам Никитина, «Нью Бридж Восток» с 2020 года не выполнил ни одного пункта трехстороннего соглашения.

«Мы подписали соглашение в 2020 году между правительством Рязанской области, корпорацией развития и „Нью Бридж Восток“ по строительству логистического терминала, который может принимать контейнеры, перегружать их и дальше развозить по всей территории нашей и других областей. В рамках этого инвестиционного соглашения было предоставлено резиденту 127 гектаров земли, на которой должны были появиться терминал, складские площадки, а также административные корпуса и площади для малого и среднего бизнеса. Были подписаны условия, по которым корпорация развития предоставила на льготных условиях земельные участки, как и для всех резидентов парка. Инвестор с 2020 года так и не выполнил ни один из пунктов: до конца прошлого года не появилась концепция сухого порта, наши строительные работы не синхронизировали, разрешения на строительство „Нью Бридж Восток“ так и не получил, на стройплощадку они не вышли, а также есть задержки по уплате за аренду по земельному участку», — рассказал Артем Никитин.

Зампред регионального правительства отметил, что было принято решение расторгнуть инвестиционное соглашение с «Нью Бридж Восток».

«Мы уже ведем переговоры с другими инвесторами, которые придут на этот земельный участок, чтобы создавать новые рабочие места, строить производства и платить налоги в бюджет. Корпорация развития области отправила претензию с предложением расторгнуть договор по „соглашению сторон“. Если резидент откажется, мы обратимся в суд», — подчеркнул Никитин.

Кроме того, Никитин обсудил с резидентами индустриального парка «Рязанский» строительство инфраструктуры и сроки сдачи ее объектов в эксплуатацию.

«На сегодняшний день к этапу застройки на площадке приступили четыре из шести компаний-резидентов парка „Рязанский“. Еще восемь компаний оформляют документы на получение статуса резидентов парка, после чего также смогут выйти на площадку для строительства своих объектов. В итоге к концу 2023 года на территории индустриального парка появится 1000 рабочих мест. А в течение пяти лет — 15 тысяч новых рабочих мест. Отмечу, что уже есть инвесторы, которые готовы до конца следующего года построить логистический терминал», — поделился Артем Никитин.

Инвесторы также смогли пообщаться и задать свои вопросы генеральному директору «Корпорации развития Рязанской области» Вячеславу Несину.