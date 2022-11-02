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РЗН. инфо посчитал, что УК «Лайт-сити» злоупотребляет правом истца в суде и затягивает дело
Больше года, с сентября 2021 года, ООО «УК Лайт-сити» не может уточнить исковое заявление и сформулировать, какие данные в статье «Что хочу, то и ворочу…» не соответствуют действительности и порочат деловую репутацию УК.

РЗН.инфо отправил в Арбитражный суд Рязанской области заявление, что истец — управляющая компания «Лайт-сити» — злоупотребляет своим правом. Больше года, с сентября 2021 года, ООО «УК Лайт-сити» не может уточнить исковое заявление и сформулировать, какие данные в статье «Что хочу, то и ворочу…» не соответствуют действительности и порочат деловую репутацию УК.

Девять раз судья просила истца уточнить иск. Однако на каждом последующем заседании представитель УК искажал информацию в якобы уточненном иске или допускал ошибки в нем.

По мнению РЗН. инфо, управляющая компания затягивает процесс в суде. Представитель СМИ попросил суд признать действия ООО «УК Лайт-сити» недобросовестным поведением.

Напомним, управляющая компания оценила моральный вред за статью в 1 800 000. Миллион рублей для директора управляющей компании — Елены Рязаевой и 800 000 — ее брату Алексею Кузнецову, одному из учредителей «Лайт Сити». В дальнейшем ответчиков стало больше. Всех, кто выступил в статье с критикой управляющей компании, Рязаева и Кузнецов привлекли к делу соответчиками, чуть позже снизив сумму компенсации до 990 тысяч.