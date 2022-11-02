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Полицейские задержали 29-летнего рязанца с полутора килограммами наркотиков
Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 30 и части 4 и 5 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размере»).

Полицейские задержали 29-летнего рязанца с полутора килограммами наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В Рязани на улице Промышленной заметили мужчину, который фотографировал местность на мобильный телефон. Полицейские решили проверить у него документы, но мужчина попытался убежать. Его задержали. Во время задержания оперативники выбили у него из рук сигнальный пистолет.

Злоумышленником оказался 29-летний безработный житель Рыбного, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков. Он работал курьером в даркнет-магазине.

На местности полицейские нашли шесть закладок с синтетическим наркотиком общей массой в 10 граммов.

К дальнейшему разбирательству подключились сотрудники наркоконтроля регионального УМВД и УФСБ области.

Наркотические средства мужчина прятал на окраине Рязани в частном доме у знакомой. Там оперативники нашли тайник, в котором было 800 граммов производного N-метилэфедрона и 550 граммов марихуаны, а также электронные весы и упаковочные материалы.

По указанию кураторов интернет-магазина мужчина делал закладки как для конечных потребителей, так и для других курьеров, занимающихся розничным сбытом наркотиков. Так, на Михайловском шоссе полицейские дополнительно изъяли закладку с небольшим оптом — 13 граммами «синтетики», которую ранее сделал злоумышленник.

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 30 и части 4 и 5 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размере»).

Рязанца заключили под стражу.