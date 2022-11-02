Песков: Путин не принимал решения, будет ли баллотироваться в президенты в 2024 году
Напомним, в 2018 году начался четвертый президентский срок Путина.
Путин не принимал решения, будет ли баллотироваться в президенты в 2024 году. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков,
Так он ответил на вопрос журналистов о решении Владимира Путина.
Напомним, в 2018 году начался четвертый президентский срок Путина. Следующие выборы главы государства состоятся в 2024 году.
Согласно поправкам, внесенным в Конституцию по итогам Общероссийского голосования в 2020 году, Путин может избираться на новый срок.