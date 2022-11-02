Минпромторг разрешил завозить импортный алкоголь в Россию в обход санкций

Иностранные марки алкоголя вошли в новый перечень товаров для параллельного импорта в Россию. Об этом говорится в приказе Минпромторга на портале правовой информации.

В перечень вошли иностранные бренды вин, шампанского, ликеров и виски. В частности, речь идет о Absolut, Aperol, Bacardi, Baileys, Bell’s, Capitan Morgan, Hennessy, Jack Daniel’s, Jagermeister, Jim Beam, Johnnie Walker, White Horse, Bell’s и других.

Помимо алкогольных напитков, в список попала продукция Marvel, Disney Pixar и DC Comics, передает ТАСС .

В Минпромторге пояснили, что механизм параллельного импорта будет распространяться на алкоголь, который сейчас не производится в России.