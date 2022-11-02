Минобороны показало, как в Рязанской области мобилизованных обучают штурму зданий

По условиям задачи мобилизованные должны штурмом захватить и обезвредить штаб противника.

В Рязанской области на полигонах Западного военного округа инструкторы с боевым опытом обучают мобилизованных военнослужащих штурму зданий в условиях, максимально приближенных к боевым. Об этом сообщил сайт Минобороны.

По условиям задачи мобилизованные должны штурмом захватить и обезвредить штаб противника. В здании могут находится заложники. При этом, обучаемые впервые оказываются в здании, схема неизвестна.

Инструкторы выполняют роль противника и используют имитационные средства, чтобы создать визуально-шумовые эффекты, параллельно подсказывая и контролируя выполнение задачи.

После «штурма» инструкторы проводят разбор тактики и ошибок.

Мобилизованные отмечают, что инструкторский состав имеет подготовку и боевой опыт, обучение проводится регулярно.

«Личный состав имеет несколько комплектов обмундирования — для интенсивных занятий на полигоне и всесезонный комплект полевого обмундирования (ВКПО) для убытия в зону проведения СВО», — сообщили в Минобороны.