Минобороны объявило, что Россия возобновляет участие в зерновой сделке
Отмечается, что решение приняли, так как Россия получила достаточные гарантии.
Минобороны объявило, что Россия возобновляет участие в зерновой сделке. Об этом пишет
Отмечается, что решение приняли, так как Россия получила достаточные гарантии.
О приостановке участия в зерновой сделке стало известно 29 октября, после того как беспилотники ВСУ атаковали Севастопольскую бухту.
Позже президент Владимир Путин назвал условия возобновления работы.