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МИД России выпустило заявление о предотвращении ядерной войны
Дипломаты еще раз напомнили, что использование ядерного оружия гипотетически допускается Россией в ответ на агрессию, либо когда под угрозу поставлено существование государства.

МИД России выпустило заявление о предотвращении ядерной войны. Об этом пишет Telegram-канал BAZA.

Дипломаты еще раз напомнили, что использование ядерного оружия гипотетически допускается Россией в ответ на агрессию, либо когда под угрозу поставлено существование государства.

«Российские доктринальные установки в указанной сфере предельно четко очерчены, они носят сугубо оборонительную направленность и не допускают расширительного толкования», — говорится в сообщении.